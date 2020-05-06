Египет с 15 мая открывает внутренний туризм

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет возобновляет работу отелей в курортных зонах с 15 мая, но пока исключительно для внутреннего туризма. Об этом сообщает информационный портал Al Ahram.

На первом этапе загрузка гостиниц будет на уровне 25% с последующим увеличением к началу июня до 50%. При этом увеличить численность гостей смогут лишь те отели, которые будут строго следовать всем предписаниям и рекомендациям. У нарушителей отзовут лицензии.

Отелям необходимо проводить ежедневную тщательную уборку с дезинфекцией и санитарной обработкой всех номеров, весь текстиль и матрасы должны подвергаться глубокой парообработке после выезда гостей, постель должна обрабатываться специальными дезинфицирующими средствами. Кроме того, в ресторанах будет увеличено расстояние между столиками до 1,5 м, при этом за одним столом рекомендовано размещать не более двух человек. Для семейных столов допускается присутствие до 6 человек. Шведский стол отменяется, обслуживание в ресторанах будет осуществляться только по меню с предзаказом. Будет также увеличена температура воды в бассейнах.

Как пишет ТАСС, все отели должны быть в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими средствами. Ими необходимо обрабатывать багаж отдыхающих во время заезда, дезинфекторы должны стоять во всех помещениях гостиниц для удобства гостей. Заселение должно осуществляться либо через онлайн-регистрацию, либо стандартным способом, но с однократным использованием письменных принадлежностей, которые после этого подлежат немедленной утилизации. В отелях обязательно должен присутствовать врач, весь персонал обязан соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Общее число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом в Египте к настоящему времени превысило 7 тыс., умерли 452 человека.-0-