Эйфелева башня откроется для посетителей 25 июня

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эйфелева башня примет первых посетителей 25 июня после закрытия в середине марта из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе компании, которая занимается обслуживанием достопримечательности, сообщает ТАСС.

"Более чем через три месяца после закрытия из-за эпидемии коронавируса, самого длительного закрытия со времен Второй мировой войны, Эйфелева башня снова откроется для публики 25 июня 2020 года в 10.00 (11.00 в Минске. - Прим БЕЛТА), - отмечается в сообщении. - Пока будут предложены экскурсии только по лестницам башни, при этом ношение масок обязательно для всех посетителей старше 11 лет".

Для того чтобы посетители не пересекались, подъемы будут проходить по восточной лестнице, а спуски - по западной. Плюс для соблюдения необходимой дистанции будет нанесена наземная разметка.

Эйфелева башня, как и большинство других французских достопримечательностей, была закрыта с середины марта в связи с введением правительством мер по изоляции в качестве борьбы с распространением коронавируса.

По последним данным властей, во Франции из-за коронавируса умерли 29 209 человек, общее число случаев заражения составляет 154 188.-0-