Эйфелева башня открылась: угроза взрыва оказалась ложной

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эйфелева башня возобновила работу после двухчасового закрытия из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, передает радиостанция France Bleu.

Ранее сотрудники и посетители Эйфелевой башни были эвакуированы после звонка неизвестного, угрожавшего взорвать достопримечательность. Звонок поступил 23 сентября примерно в 12:15 по местному времени, после чего вокруг башни было выставлено оцепление.

Стражи порядка провели проверки, однако никаких опасных предметов найдено не было.-0-