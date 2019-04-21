Эйфелева башня погасит огни в дни траура по жертвам теракта на Шри-Ланке

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парижская мэрия приняла решение погасить огни Эйфелевой башни в ночь на 22 апреля в знак памяти о жертвах терактов на Шри-Ланке, сообщает ТАСС.

Подобные акции парижская мэрия и Общество эксплуатации Эйфелевой башни проводят в последние годы периодически. Последний раз освещение башни не включали ночью 16 марта в связи с терактами в Новой Зеландии, где были совершены нападения на мечети.-0-