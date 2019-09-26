Эйфелева башня погасит огни в память о Жаке Шираке

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освещение Эйфелевой башни будет погашено этой ночью, чтобы почтить память экс-президента Франции Жака Ширака, который умер сегодня на 87-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал
Как правило, яркое освещение Эйфелевой башни включено до 1.00 по местному времени, после чего гаснет под вспышки сотен софитов. Мэрия Парижа часто принимает решение о досрочном отключении освещения в связи с трагическими событиями не только во Франции, но и в мире.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго распорядилась приспустить флаги на всех официальных зданиях в связи со смертью бывшего президента Франции. Ширак был тесно связан с жизнью столицы: в 1977 году он стал первым за два столетия избранным мэром Парижа и возглавлял его в течение 18 лет.
Зять Ширака Фредерик Сала-Бару сообщил сегодня, что экс-президент умер утром в окружении своих близких.
Жак Ширак покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента страны - с 1995 по 2007 годы. В 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после смерти старшей дочери. Последние три года он не участвовал в официальных церемониях и редко принимал посетителей.-0-