Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах в Страсбурге

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освещение Эйфелевой башни будет погашено в память о жертвах нападения в центре Страсбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter мэра французской столицы Анн Идальго.

"Мы погасим в среду огни Эйфелевой башни в полночь в память о жертвах нападения, осуществленного в Страсбурге, и в поддержку их близких и всех жителей Страсбурга", - написала она.

Как правило, яркое освещение Эйфелевой башни горит до 01.00 по местному времени, после чего гаснет под вспышки сотен софитов. Мэрия Парижа часто принимает решение о досрочном отключении освещения этой парижской достопримечательности в связи с трагическими событиями не только во Франции, но и в мире.

Как сообщалось, вечером 11 декабря 29-летний выходец из Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. Позже он вступил в перестрелку с военными, однако ему удалось скрыться, и полиция Франции совместно с коллегами из ФРГ продолжает его поиски. Как сообщил прокурор Парижа Реми Эйтз, в рамках расследования были задержаны четыре человека, в том числе отец и два брата подозреваемого. Мужчина, устроивший стрельбу, имел 27 судимостей за преступления во Франции, Германии и Швейцарии.

В результате нападения, которое мэр Страсбурга назвал терактом, погибли два человека, 13 ранены. Среди пострадавших один гражданин Италии, один гражданин Польши. Также, по данным таиландского МИД, гражданин этой страны погиб от рук нападавшего. -0-