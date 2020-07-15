Эйфелева башня полностью открылась для туристов

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спустя четыре месяца после закрытия из-за пандемии коронавируса все три этажа Эйфелевой башни с 15 июля вновь открылись для посетителей, сообщает французская газета Le Figaro.

При посещении главной достопримечательности Парижа все должны носить защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования, пользоваться антисептиком (диспенсеры с водно-спиртовым раствором установлены на каждом этаже). Подробные инструкции по соблюдению защитных мер на французском, английском, итальянском и других языках написаны примерно на 2 тыс. вывесок, размещенных в разных частях башни.

Ранее сообщалось, что с 25 июня начали принимать туристов первые два этажа объекта. Однако до второго этажа посетители могли подняться только по лестнице. Лифтом из соображений безопасности пользоваться не разрешали.

"За первые выходные после открытия мы приняли 5 тыс. посетителей, за вторые - 7 тыс., на прошлых выходных было 10 тыс.", - сказал генеральный директор управляющей компании Эйфелевой башни Патрик Бранко Рюиво.

По его словам, до закрытия 80% посетителей были иностранцами, 20% - французами. Сейчас же две трети составляют французы, а одна треть - иностранцы.

Эйфелева башня - один из самых популярных туристических объектов в мире. Ежегодно его посещают до 7 млн гостей из разных стран.-0-