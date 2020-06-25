Эйфелева башня вновь открылась для туристов

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эйфелева башня сегодня вновь открылась для туристов после закрытия из-за пандемии коронавируса, сообщает французская газета Sud Ouest.
При посещении главной достопримечательности Парижа обязательным условием является ношение маски и соблюдение социальной дистанции. В первое время посетители смогут подняться по лестнице лишь до второго этажа. Воспользоваться лифтом, чтобы добраться до верхних этажей, при благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации туристы смогут только с начала июля.
Эйфелева башня - один из самых популярных туристических объектов в мире. Ежегодно его посещают до 7 млн гостей из разных стран.-0-