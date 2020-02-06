Эйфелева башня закрыта для посетителей из-за забастовки

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из главных достопримечательностей Парижа Эйфелева башня сегодня закрыта для посетителей из-за забастовки профсоюзов Франции против пенсионной реформы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте туристического объекта.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта, - говорится в сообщении.- Доступ к моей эспланаде остается открытым и бесплатным".

Это уже четвертый случай закрытия Эйфелевой башни с 5 декабря 2019 года - начала движения против пенсионной реформы во Франции.

Очередная акция протеста профсоюзов против пенсионной реформы проходит 6 февраля во французской столице и других городах страны, сообщает ТАСС. В Париже колонна демонстрантов пройдет от Восточного вокзала до Площади Нации. Примечательно, что одна часть профсоюзов предлагает изменить условия реформы, а другая, преимущественно "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), выступает категорически против проекта и требует полного отказа от каких-либо изменений в пенсионной системе.-0-