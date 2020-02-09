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09 февраля 2020, 18:27

Эйфелеву башню закрыли. Приближается ураган

Фото Globallookpress
Фото Globallookpress

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Эйфелевой башни закрыла достопримечательность для туристов из-за приближения урагана "Сиара". Об этом сообщается 9 февраля на странице на странице башни в Twitter.

"Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта", - говорится в сообщении.

8 февраля администрация монумента приглашала посетителей приобретать билеты на самую верхнюю смотровую площадку, которая открылась после ремонта.

Ураган "Сиара" прогнозируют на побережье Франции и Бельгии к вечеру 9 февраля. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменены спортивные мероприятия, аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов.

В Париже закрыли все парковые зоны города, а метеорологическая служба Meteo France объявила "оранжевый" - предпоследний - уровень погодной опасности в 35 департаментах страны. По ее информации, скорость порывов ветра в северо-западных департаментах может достигать 30-39 м/с, а в горах на востоке страны, ожидается, ветер усилится до 44 м/с.-0-

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