ЕК начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская комиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в национальную экономику, сообщает Euronews.

Согласно заявлению еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, программы предоставления гражданства противоречат принципу лояльного сотрудничества, одному из базовых в европейском праве, упоминаемому, в частности, в Договоре о Европейском союзе. Именно он лежал в основе построения единого рынка. Сегодня его нередко именуют "принципом верности европейскому единству".

В Брюсселе считают продажу "золотых паспортов" ударом по взаимному доверию государств-членов к решениям друг друга о предоставлении гражданства, а также заявляют о заложенных в таких схемах рисках отмывания денег и коррупции.

В течение двух следующих месяцев правительства Кипра и Мальты должны ответить на письма Еврокомиссии с официальным уведомлением о начале разбирательства.

Ранее стало известно, что с 1 ноября Кипр отменяет данную программу из-за многочисленных злоупотреблений. Решение принял Кабинет министров после расследования телеканала Al Jazeera. Журналисты утверждают, что местные госчиновники помогали богатым иностранцам, в том числе с криминальным прошлым, обходить проверки, предусмотренные для получения кипрских документов.-0-