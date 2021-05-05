ЕК предложила ограничить доступ иностранным госкомпаниям к инвестициям в ЕС

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) предложила ограничить доступ иностранным государственным компаниям и частному бизнесу, получающему крупные иностранные госдотации, доступ к тендерам и крупным инвестициям в странах Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Еврокомиссии Маргрет Вестагер, которая представила предложения ЕК по доработке промышленной стратегии ЕС.

"В ЕС очень жесткие нормы предоставления государственной помощи европейским компаниям. Поэтому мы должны защитить европейский рынок от иностранных компаний, получающих значительные государственные дотации. Эти компании должны быть обязаны уведомлять нас (Еврокомиссию) о своем государственном финансировании, и мы будем принимать решение, допускать ли их к сделкам", - заявила она.-0-