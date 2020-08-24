ЕК предложила выделить 15 странам ЕС на борьбу с безработицей 81,4 млрд евро

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) предложила распределить 81,4 млрд евро кредитных средств среди 15 государств ЕС в рамках европейской программы SURE, направленной на борьбу с безработицей, вызванной пандемией COVID-19 и карантинными мерами. Об этом говорится в распространенном заявлении ЕК, сообщает ТАСС.

"Еврокомиссия предложила Совету ЕС предоставить 81,4 млрд евро 15 странам ЕС по программе SURE, которая является ключевым инструментом стратегии ЕС по защите своих граждан и снижению негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса", - говорится в заявлении.

Самый большой льготный кредит предложен Италии, регионы которой оказались наиболее пострадавшими от последствий пандемии, - 27,4 млрд евро, затем следуют Испания (21,3 млрд евро), Польша (11,2 млрд евро), Бельгия (7,8 млрд евро). Кредит на меньшую сумму будет предоставлен Болгарии, Чехии, Греции, Хорватии, Кипру, Латвии, Литве, Мальте, Румынии, Словакии и Словении. Остальным 12 государствам ЕС Еврокомиссия рекомендовала представить свои запросы на оставшиеся 18,6 млрд евро в рамках средств по программе SURE.

Согласно летнему прогнозу Еврокомиссии, опубликованному в начале июля, спад ВВП в Евросоюзе в 2020 году ожидается на 8,3% при условии, если вторая волна пандемии не сильно затронет экономику сообщества.-0-