ЕК предложила запретить странам ЕС продление долгосрочных газовых контрактов после 2049 года

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить странам ЕС продление долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 года, чтобы упростить выход на рынок производителям "возобновляемых газов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление Еврокомиссии.

"Предложения Еврокомиссии создают предпосылки для поэтапного исключения из энергооборота ископаемого газа. Главная цель - облегчить проникновение на рынок возобновляемых и низкоуглеродных газов (водород и биогаз), - говорится в документе. - Чтобы избежать фиксации системы на ископаемом газе, вводится лимит на продление долгосрочных газовых контрактов, которые не должны продлеваться после 2049 года".

Еврокомиссия также предложила создать систему добровольных совместных закупок газа странами ЕС, чтобы гарантировать заполнение газохранилищ. В ЕК отметили, что уровень подземного хранения газа в ЕС составляет 62% от их мощностей, это на 12 процентных пунктов ниже нормального уровня.-0-