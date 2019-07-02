Екатеринбург выбран столицей Всемирной летней универсиады 2023 года

2 июля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург для проведения Всемирной летней универсиады 2023 года. Такое решение было принято на заседании исполкома FISU в итальянском Неаполе.

Заявку Екатеринбурга в Неаполе представляли министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор Уральского федерального университета (УРФУ) Виктор Кокшаров, глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. Всемирная зимняя универсиада проходила на территории России в нынешнем году - игры состоялись в марте в Красноярске.

В программу всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля, 2021 года - в китайском Чэнду.-0-