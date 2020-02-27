Экипаж Diamond Princess начнет покидать судно

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Иокогамы из-за коронавируса, начнет сегодня покидать судно. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Всего на его борту сейчас около 1 тыс. членов экипажа и сотрудников обслуживающего персонала. После схода на берег они будут под наблюдением медиков. Число случаев заражения коронавирусом на Diamond Princess составляет 705.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел на берег 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где было около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, был объявлен двухнедельный карантин. Операция по эвакуации около 1 тыс. незараженных пассажиров с борта Diamond Princess длилась с 19 по 21 февраля. -0-