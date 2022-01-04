4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж грузового судна в Охотском море подал сигнал бедствия для эвакуации из-за ледообразования, которое может повредить его корпус, сообщает ТАСС.

"В 13.10 (мск) в результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна "Григорий Ловцов" подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа", - сообщили агентству в МЧС России. Экипаж состоит из восьми человек, пострадавших нет.

Судно находится в акватории Охотского моря рядом с Шантарскими островами в Хабаровском крае в 20 км от берега. На помощь экипажу вылетит вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.-0-