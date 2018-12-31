Экипаж МКС сможет отметить наступление Нового года 16 раз

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж Международной космической станции 16 раз сможет встретить Новый год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

По расчетам баллистической службы Центра управления полетами, МКС 16 раз преодолеет границу между 31 декабря и 1 января. Первый раз - севернее Новой Зеландии над акваторией Тихого океана сегодня около 15.00.

На борту станции несут вахту российский космонавт Олег Кононенко, американский астронавт Энн Макклейн и канадский астронавт Давид Сен-Жак. Отдыхать в новогодние праздники, в отличие от землян, они не планируют. Уже завтра жители МКС буду заняты загрузкой пристыкованного к станции грузового корабля Dragon, который в начале года вернется Землю. Вместе с тем, заверили в НАСА, за каждый вынужденно отработанный праздничный день члены экипажа получают отгул, который могут использовать в другое время.-0-