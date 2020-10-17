Экипаж МКС восстановил работу системы подачи кислорода

17 октября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Работа системы подачи воздуха "Электрон-ВМ", которая вышла из строя вечером 14 октября, восстановлена. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Экипаж Международной космической станции под руководством специалистов главной оперативной группы управления полетом успешно провел восстановительные работы по возобновлению функционирования системы Электрон-ВМ", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, система была вновь запущена и функционирует в полном объеме.-0-