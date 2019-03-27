Экипаж потерпевшего крушение в Казахстане вертолета погиб

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж вертолета МИ-8, потерпевшего крушение в Жалагашском районе Кызылординской области (Казахстан), погиб. Об этом в своем официальном твиттер-аккаунте написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает БЕЛТА.
"В Кызылординской области потерпел крушение вертолет Министерства обороны. Выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау - Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь", - написал Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщалось ранее, на борту вертолета находились 13 человек.-0-
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