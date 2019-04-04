Экипаж разбившегося в Эфиопии Boeing выполнял все инструкции - отчет о катастрофе

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилоты авиакомпании Ethiopian Airlines следовали всем надлежащим процедурам перед тем, как самолет Boeing MAX 8 потерпел крушение. Об этом сегодня заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, представляя первый официальный отчет о катастрофе.

"Экипаж выполнил все процедуры, предусмотренные производителем лайнера, однако не смог справиться с управлением пикирующего самолета и предотвратить катастрофу", - отметила Дагмавит Могес на пресс-конференции в Аддис-Абебе.

В соответствии с международными правилами расследования авиационных происшествий, в предварительном отчете не может содержаться обвинение в катастрофе. По словам министра, подробный анализ полета Boeing MAX 8 займет несколько месяцев, а на подготовку итогового отчета о происшествии уйдет около года.

Между тем, как сообщает ТАСС, глава эфиопской следственной комиссии по расследованию катастрофы Амдей Фента заявил, что экспертам не удалось установить наличие проблем или повреждений конструкции у потерпевшего крушение Boeing. "В течение следующих шести месяцев или года мы проанализируем, существовали ли на этом самолете другие проблемы", - отметил он.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате погибли 157 человек, жертвами катастрофы стали граждане 35 стран, среди них 22 сотрудника ООН. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.-0-