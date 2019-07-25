Экипаж задержанного СБУ российского танкера возвращается домой

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) российского танкера возвращается домой, само судно остается на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя посольства РФ в Украине.

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере провела обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров, бортовых журналов.

"Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле", - сообщили в посольстве. Других подробностей в дипломатическом учреждении не предоставили.

Ранее российские моряки были допрошены, затем их отпустили.

Как сообщалось сегодня, СБУ в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit. По данным УКРИНФОРМа, танкер под флагом РФ вошел в порт 24 июля. Судно по номеру ИМО - 8895528, в соответствии с базой международной информационной системы Equasis, было идентифицировано как танкер Neyma, использовавшийся для перекрытия Керченского пролива в ноябре 2018 года. Группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере провела обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров, бортовых журналов. Указанное судно было признано вещественным доказательством, СБУ заявила о подготовке ходатайства в суд для его ареста.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. По данным ФСБ России, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, а через некоторое время осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. Военным ВМС Украины и сотрудникам СБУ, которые были задержаны в Керченском проливе, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. Украина утверждает, что два бронированных катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом российскую сторону.-0-