Экоактивистка Грета Тунберг награждена альтернативной Нобелевской премией

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грета Тунберг, 16-летняя шведская активистка, получила премию The Right Livelyhood Award ("За правильный образ жизни"), которую также называют альтернативной Нобелевской премией, сообщает .

Грета Тунберг была удостоена награды за свой вклад в усиление деятельности по предотвращению климатических изменений.

Год назад активистка начала проводить одиночные еженедельные акции протеста перед шведским парламентом. 23 сентября Грета Тунберг на климатическом саммите в ООН в Нью-Йорке осудила мировых лидеров за неспособность решить проблему изменения климата.

Премия The Right Livelihood Award была создана в 1980 году шведским журналистом Якобом фон Юкскуллем. Международное жюри присуждает награды в таких областях, как защита окружающей среды, права человека, здоровье и образование.-0-