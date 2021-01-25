Экологи назвали наиболее уязвимые от природных катаклизмов страны

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая экологическая организация Germanwatch назвала страны, наиболее уязвимые от природных катаклизмов, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Согласно результатам исследований, опубликованным в Индексе глобальных климатических рисков, особо уязвимыми к стихийным бедствиям остаются развивающиеся страны. Однако ущерб от природных катаклизмов растет и в развитых странах.

В долгосрочном индексе, который рассматривает последствия экстремальных погодных явлений за последние 20 лет (2000-2019 годы), выявлено, что сильнее всего от природных катаклизмов пострадали Пуэрто-Рико, Мьянма и Гаити. За ними следуют Филиппины, Мозамбик и Багамские острова. Германия в этом индексе заняла 18-е место. По данным Germanwatch, за 20 лет жертвами природных катаклизмов в Германии - в основном экстремальной жары - стали более 10 тыс. человек.

Согласно рейтингу, в 2019 году наиболее уязвимыми для природных катастроф оказались Мозамбик, Зимбабве и Багамские острова. В первую десятку также попали Япония, Малави, Афганистан и Индия.

Всего за период с 2000 по 2019 год в мире зарегистрировано более 11 тыс. экстремальных погодных явлений, в результате которых погибли почти 480 тыс. человек. Материальный ущерб за это время составил $2,56 трлн. Рост числа экстремальных природных явлений напрямую связан с изменениями климата.-0-