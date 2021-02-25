Экологи назвали защитные маски и перчатки новой угрозой для окружающей среды

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологи заявили, что средства индивидуальной защиты во время пандемии являются новой угрозой для окружающей среды, мешающей в борьбе с пластиковыми отходами, сообщает Euronews.

"Мы призываем людей по возможности использовать многоразовые маски. Во время пандемии мы не должны забывать, что все еще находимся в чрезвычайной климатической ситуации", - заявил глава Управления по отходам Северного Лондона Клайд Лоукс.

Соруководитель Ocean Plastic Network Марко Аурисиккио отмечает, что во время карантина многократно возросло количество масок и перчаток в окружающей среде.

Маски и перчатки стали одним из самых распространенных видов мусора во время пандемии, обогнав полиэтиленовые пакеты. В Великобритании ежемесячно выбрасывается 1,5 тыс. т защитных масок и перчаток, около 102 млн масок - каждую неделю. Большая часть этих отходов вывозится на свалку, где они будут разлагаться веками, но также огромное количество остается лежать на земле.

Эксперт по пластику профессор Джейсон Халлетт считает, что долгосрочным решением для будущего производства средств индивидуальной защиты станет биоразлагаемый материал. По его словам, единственным недостатком этого является стоимость - биоразлагаемые материалы в два-три раза дороже обычного пластика.-0-