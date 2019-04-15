Экологические активисты заблокировали движение в центре Лондона

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа экологических активистов Extinction Rebellion заблокировала транспортное движение в центре Лондона и планирует продолжать акцию в течение нескольких дней, сообщает
Демонстранты перекрыли движение в районе перекрестка Оксфорд Серкус, площади Пикадилли, Парламентской площади, Мраморной арки и моста Ватерлоо. По словам активистов, дорожные заграждения будут находиться в центре Лондона круглые сутки не менее пяти дней.
Митингующие стремятся привлечь внимание властей к экологическим проблемам. Движение Extinction Rebellion требует от правительства Великобритании объявить климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию, сократить выбросы парниковых газов до чистого нуля к 2025 году и создать Гражданскую ассамблею представителей общественности, которая возглавит деятельность по борьбе с изменением климата.
В ноябре 2018 года в британской столице прошла аналогичная акция: тогда тысячи демонстрантов заняли пять мостов в центре Лондона. В тот день полиция арестовала 85 человек.-0-
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