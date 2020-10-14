Экономические интересы РФ и ЕС должны сохраняться, но унижаться Москва не будет - Лавров

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия заинтересована в сохранении экономических интересов в отношениях с Евросоюзом, но не намерена унижаться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", сообщает ТАСС.

"Экономические интересы с ЕС должны сохраняться. Экономические операторы должны сами решать, что им выгодно, а что невыгодно. Но бегать и унижаться, я считаю, ниже нашего достоинства. Если они будут разваливать наше экономическое партнерство, включая тот же "Северный поток - 2", наверное, они всю газотранспортную структуру, всю структуру взаимодействия по линии многих других ведомств и компаний разрушат", - заявил Сергей Лавров.

Россия готова к нормализации отношений с ЕС, но вряд ли они станут хорошими в ближайшее время, считает министр. "Хорошими они едва ли будут в обозримой перспективе, хотя не по нашей вине. Мы всегда готовы их возобновлять, нормализовывать, оздоровлять на равноправной и взаимоуважительной основе", - сказал он.

Ранее глава российского МИД заявлял, что Россия будет вынуждена прекратить на какое-то время общаться с Евросоюзом, если в объединении не понимают необходимости взаимоуважительного разговора с РФ. Он также отмечал, что России нужно перестать рассматривать западных партнеров как источник оценок своего поведения, которым стоит следовать.-0-