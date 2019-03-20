Экономический ущерб от акций "желтых жилетов" составил 200 млн евро

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр оценил экономический ущерб от акций "желтых жилетов" в 200 млн евро, сообщает французский телеканал BFM .

По словам министра, акции протеста, которые проходят во Франции с середины ноября 2018 года, повлияли как на экономику страны, так и на ее репутацию. Значительный урон был нанесен туристической сфере, в особенности гостиничному и ресторанному бизнесу. Кроме того, в Париже был зафиксирован спад торгового оборота розничной сети. Из-за блокирования демонстрантами дорог возникают трудности с поставками продукции в супермаркеты города.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в знак протеста против роста цен и налогов. Постепенно движение, по словам представителей властей, радикализировалось под влиянием экстремистских элементов. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, беспорядками и мародерством. Правительство и президент пытаются наладить диалог с "желтыми жилетами".

Согласно опросам общественного мнения, все больше французов выступают против движения "желтых жилетов". Так, по данным опроса BFM, 84% французов осуждают акты насилия, которые имели место во время очередной субботней акции 16 марта, ознаменовавшейся многочасовыми столкновениями полиции и манифестантов. При этом 70% опрошенных считают, что движение "желтых жилетов" отошло от своих первоначальных требований.-0-