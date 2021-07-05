Экономический ущерб от COVID-19 в России оценивается почти в 1 трлн рублей - Роспотребнадзор

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор оценил экономический ущерб в России от коронавирусной инфекции почти в 1 трлн российских рублей. Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году", опубликованном на сайте ведомства, сообщает ТАСС.

"Суммируя перечисленные бюджетные траты вследствие распространения COVID-19, можно сделать вывод о том, что даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней", - говорится в документе.

Направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19 средства составили не менее 189,4 млрд российских рублей, а прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с инфекцией (поддержка населения и предприятий) составили в сумме не менее 515,9 млрд российских рублей. Прямые затраты на лечение в стационаре составили около 183,06 млрд российских рублей, расходы на тестирование превысили 108,6 млрд российских рублей.-0-