Экономика Франции в I квартале сократилась на 6%

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2020 года экономика Франции снизилась примерно на 6%. Это худший показатель с 1945 года, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные Банка Франции.

Деловую активность страны подорвала пандемия COVID-19, говорится в сообщении денежного регулятора.

Официальные данные показали, что экономика Франции сократилась на 0,1% за последние три месяца 2019 года. В связи с двумя последовательными кварталами спада страна в настоящее время находится в техническом кризисе.

Центральный банк Франции заявил, что в последние две недели марта, когда ситуация с коронавирусом усугубилась, экономическая активность упала на 32%. Аналогичное падение было зафиксировано во втором квартале 1968 года, когда во Франции произошел серьезный социальный кризис.

По прогнозам Банка Франции, каждые две недели всеобщего карантина экономика будет сокращаться на 1,5%.

Среди наиболее пострадавших секторов экономики Банк Франции назвал строительство, транспорт, общественное питание и недвижимость.-0-