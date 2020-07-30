Экономика Франции восстановится к 2022 году - центробанк

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активность французской экономики может восстановится до прежнего уровня к 2022 году. Такой прогноз сделал управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, сообщает журнал Investir.

"Мы прогнозируем падение ВВП в этом году на 10%. Возможно, будет немного лучше, будем надеяться на восстановление экономической активности до предшествовавшего пандемии коронавируса уровня к началу 2022 года", - отметил Франсуа Вильрой де Гальо.

Французское правительство уже выделило более 400 млрд евро на различные виды финансовой помощи населению и предприятиям, погашение кредитов.

Однако управляющий Банка Франции отмечает, что государственный бюджет не безграничен. "Государство не может делать все и делать это в одиночку, важно на пути к быстрому восстановлению вернуть доверие бизнеса и домохозяйств", - сказал Франсуа Вильрой де Гальо.

В сентябре власти Франции представят план полного восстановления экономики.-0-