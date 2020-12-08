Экономика ФРГ вернется на докризисный уровень лишь к концу 2021 года

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая экономика вернется на докризисный уровень лишь к концу 2021 года, прогнозируют в своем докладе эксперты кельнского Института немецкой экономики (IW), сообщает Deutsche Welle.

"Если вакцинация пойдет хорошо и заражаемость коронавирусом снизится, то люди станут увереннее и будут больше потреблять и инвестировать. Если тенденция закрепится, то немецкая экономика выйдет на докризисный уровень уже к концу предстоящего года", - заявил директор института Михаэль Хютер.

В 2020 году в Германии ожидается сокращение ВВП в объеме 5,5%. Однако, согласно прогнозам, рост ВВП возобновится уже в январе 2021 года и за предстоящий год вырастет на 4%.

Ситуация на рынке труда в ФРГ восстановится в 2021 году лишь умеренно. "Предприятия фактически приостановили наем новых сотрудников. Вместо этого они продлевают рабочее время и переводят все больше сотрудников на неполную трудовую занятость", - поясняют авторы доклада.

Ожидается, что число безработных в Германии в 2021 году сохранится на уровне 2,7 млн человек (почти 6%). Что касается бюджетного дефицита, то, по прогнозам экспертов института, в предстоящем году он снизится с нынешних 6% до 4%.-0-