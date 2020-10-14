Экономика Германии из-за коронавируса обвалится сильнее, чем ожидалось

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Германии из-за пандемии коронавируса в 2020 году обвалится сильнее, чем ожидалось в начале года. Ведущие институты экономики в обнародованном сегодня отчете прогнозируют снижение ВВП страны на 5,4%, сообщает Deutsche Welle.

Согласно прогнозам, в 2021 году немецкая экономика вырастет на 4,7%. Для сравнения, весной экономисты полагали, что в текущем году экономика сократится на 4,2%, а в 2021 году вырастет на 5,8%.

Эксперты констатируют, что восстановление экономики ФРГ в настоящее время тормозится из-за медленных темпов роста в сферах с большим количеством социальных контактов, таких как туризм, общепит, ивент-индустрия и воздушный транспорт.

Экономисты ожидают, что на докризисный уровень экономика Германии может выйти лишь к концу 2021 года, при этом объем ВВП будет ниже того, который удалось бы достичь без пандемии. На нормальные темпы развития экономика выйдет лишь к концу 2022 года, прогнозируют эксперты.

В подготовке осеннего прогноза принимали участие пять ведущих экономических институтов Германии. По заказу правительства ФРГ они дважды в год готовят заключения о состояния экономики в стране.-0-