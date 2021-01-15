Экономика Германии сократилась впервые за 10 лет

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая экономика сократилась на 5% в 2020 году, завершив тем самым десятилетие непрерывного роста, сообщает Euronews.

Введенные карантинные меры сильно ударили по большей части деловой и потребительской активности. По данным государственного статистического управления Destatis, только строительный сектор показал подъем, в то время как промышленность и сфера услуг пережили глубокий спад. Сельское хозяйство, финансовые услуги, недвижимость и информационно-коммуникационные услуги пострадали в меньшей степени.

По оценкам Destatis, дефицит федерального бюджета Германии в прошлом году составил 4,8% ВВП - это самый высокий показатель с 1995 года.

Эксперты считают, что накопления сбережений у населения за 2020 год могут подтолкнуть рост массового потребления и способствовать восстановлению экономики страны после завершения пандемии. Однако о победе над коронавирусом пока говорить не приходится.

Накануне сообщалось о новом антирекорде по числу летальных исходов: 1244 умерших за сутки. Политики и врачи заявляют, что это далеко не предел и улучшения ситуации пока ждать не стоит, учитывая стремительно распространение новых штаммов. В стране уже действует жесткий карантин минимум до конца января. Местные СМИ сообщают, что правительство рассматривает вариант "мега-локдауна", включающего, например, полную остановку общественного транспорта.-0-