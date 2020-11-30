Экономика России может вернуться на докризисный уровень в 2022 году - Греф

30 ноября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Российская экономика может вернуться к показателям 2019 года к середине или концу 2022 года, если вакцина и лекарства от коронавируса помогут предотвратить распространение инфекции. Об этом заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф в интервью телеканалу Bloomberg.

"Если вакцина и другие препараты будут получены, если все это поможет предотвратить распространение пандемии, то к середине или концу 2022 года экономика вернется по своим масштабам к параметрам 2019 года. Возможно, после этого можно будет говорить о восстановлении наших планов по прибыли", - сказал Герман Греф.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз по падению ВВП России в 2020 году до 4% с 4,1%, по росту в 2021 году - до 2,5% с 2,8%.

МВФ отметил, что начавшееся летом восстановление экономики РФ находится под угрозой из-за роста заболеваемости и возобновления ограничений. Но эти факторы, по оценкам фонда, будут влиять на экономику меньше, чем весной. В докладе также говорится, что возможность ужесточения ограничений омрачает перспективы восстановления, как и геополитическая напряженность. При этом позитивные новости о разработке вакцин могут улучшить перспективы экономики РФ, указали в МВФ.-0-