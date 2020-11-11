Экономика Украины не выдержит полного локдауна - премьер-министр

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Украины не выдержит полного локдауна с целью приостановки распространения COVID-19. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

"Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят жесткие локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия - все они идут на усиление карантинных мероприятий. Экономика Украины не выдержит полного локдауна", - признал премьер. Поэтому, по его словам, Минздрав Украины разработал изменения в постановление об установлении карантина, предусматривающие введение в Украине так называемого карантина выходного дня.

Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово поддержать предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня и восстановить программы поддержки. "В полной мере расширим и восстановим следующие программы поддержки: компенсация части зарплат производителей в связи с простоем производства, выплаты на детей для семей ФЛП (физических лиц - предпринимателей. - Прим. БЕЛТА)", - сказал глава Кабмина.

В более чем 20 городах Украины 11 ноября проходят акции протеста рестораторов, которые выступают против введения карантина рабочего дня. По словам участников акции, он протестуют, потому что после весеннего локдауна рестораторам никто не компенсировал убытки. Многие заведения не смогли открыться. Участники акции опасаются, что после следующего карантина закроется большинство заведений по всей стране. Они настаивают, что соблюдают все нормы карантина, и не понимают, как отрасль будет выживать. Участники акции предупреждают: если власти введут карантин выходного дня, то индустрия кинотеатров умрет через полтора-два месяца, так же, как и многие заведения в ресторанном бизнесе.

По состоянию на 11 ноября украинские медики за сутки зарегистрировали 10 611 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране выявлены 489 808 инфицированных, 8947 человек с коронавирусом скончались, выздоровели 221 459 пациентов.-0-