Экономика Украины восстанавливается вдвое медленнее, чем падала в 2020 году

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-август 2021 года составил 2,9%. Это в два раза ниже, чем падение за аналогичный период прошлого года (5,7%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства экономики Украины.

"Восстановительный рост не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики, для этого необходимо больше времени", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в Минэкономики, внутреннее восстановление украинской экономики находится еще и под влиянием глобальных изменений и рисков, среди которых обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, рост цен на газ, распространение нового штамма коронавируса.-0-