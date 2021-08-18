Экономика Украины за 30 лет независимости деградировала почти по всем показателям - доклад

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Украины за период 30-летней независимости деградировала практически по всем показателям и отстала в развитии почти от всех стран бывшего СССР. Об этом говорится в докладе "30 лет независимости Украины: экономические итоги", опубликованном на сайте Украинского института будущего."Украина в течение 30 лет независимости показала одну из худших динамик экономики среди стран Центральной и Восточной Европы. Сегодня мы отстаем по уровню ВВП на душу населения даже от многих стран бывшего СССР", - говорится в докладе.Население Украины сократилось на 27,1% по сравнению с 1991 годом, отмечают авторы доклада. И это только по официальной статистике, не считая отток трудовых мигрантов. За последние пять лет миллионы людей выехали из Украины в поисках работы в Польше, Чехии, Италии и России.Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин сегодня в ходе презентации доклада сообщил, что покупательская способность в Украине за 30 лет независимости сократилась на 30%, несмотря на рост средней зарплаты, и остается невысокой по сравнению с другими постсоветскими странами."Покупательская способность - это очень важный показатель, который в том числе определяет размер потребительского рынка. Отсутствие действенных экономических реформ привело к тому, что покупательская способность в Украине остается невысокой в сравнении с бывшими странами СССР", - цитирует эксперта УНИАН.В докладе также отмечается, что Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением: по индексу счастья она занимает 110-е место в мире. По словам Анатолия Амелина, причиной такого положения является низкий уровень доходов населения, низкая продолжительность здоровой жизни, слабое состояние здоровья.Ранее были опубликованы результаты мониторинга, которые свидетельствовали о том, что по состоянию на октябрь 2020 года более четверти всего населения Украины находилось за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.Согласно исследованию Госстата по состоянию на август 2021 года около половины взрослого населения Украины ожидает ухудшения своего материального положения и опасается, что может оказаться за чертой бедности.По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор).-0-