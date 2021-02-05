Экономике США потребуется 10 лет на восстановление полной занятости населения - Байден

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американской экономике потребуется при нынешних темпах роста 10 лет на восстановление полной занятости населения. Это признал президент США Джозеф Байден, сообщает ТАСС.

"Создано только 6 тыс. рабочих мест в частном секторе. Такими темпами потребуется 10 лет, чтобы добраться до полной занятости", - заявил Джозеф Байден, комментируя свежие официальные данные о незначительном сокращении безработицы в стране на встрече с руководством демократической фракции Палаты представителей Конгресса США.

Переговоры, посвященные выработке нового пакета экстренных мер стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии, состоялись сегодня в Овальном кабинете Белого дома.-0-