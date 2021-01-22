Экономику еврозоны ждет вторая волна рецессии на фоне усиления борьбы с коронавирусом - исследование

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика еврозоны практически неизбежно столкнется со второй волной рецессии в связи с ужесточением ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса. Такой прогноз представило исследовательское агентство IHS Markit, сообщает ТАСС.

"Вторая волна экономического спада в еврозоне начинает казаться все более неизбежной, поскольку ужесточение ограничений в связи с коронавирусом в январе привело к еще большим потерям для бизнеса. Объем производства снижается все более быстрыми темпами, что было вызвано ухудшением условий в секторе услуг и ослаблением роста промышленного производства до самого низкого уровня за семь месяцев восстановления этого сектора", - сказал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

"Применение вакцин тем временем способствовало появлению высокой степени уверенности в перспективах на предстоящий год, хотя недавний рост числа случаев заражения вирусом вызвал некоторое снижение оптимизма", - отметил Крис Уильямсон и предположил, что экономика еврозоны будет расти по мере того, как набирает обороты кампания по вакцинации населения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 97,5 млн человек, более 2 млн умерли.-0-