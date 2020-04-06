Экономисты оценили снижение реальных доходов россиян из-за карантина

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года могут снизиться более чем на 5%, считают опрошенные РБК эксперты.

Рецессия российской экономики вызовет стагнацию средней номинальной начисленной заработной платы населения и рост потребительских цен, отметил старший аналитик рейтингового агентства АКРА Максим Паршин. В первую очередь и значительнее всего сократится суммарный размер оплаты труда наемных работников из-за роста безработицы, сокращений зарплат и неоплачиваемых отпусков, а также простоев предприятий из-за карантинных ограничений, объяснил он. Население сможет почувствовать ухудшение макроэкономической ситуации уже по итогам нерабочего апреля. "Заработная плата - одна из основных составляющих доходов многих граждан, и при ее снижении доходы могут ощутимо сократиться", - сказал эксперт.

Снижения реальных располагаемых доходов по итогам года в диапазоне 5% ожидают и экономисты Альфа-банка. Однако, по их оценке, падение будет вызвано главным образом убытками по финансовым доходам и сокращением предпринимательских доходов. Экономическая активность в апреле снизится примерно на 20% - главным образом на фоне заморозки работы сектора услуг и предприятий малого и среднего бизнеса, полагают экономисты банка. По их мнению, спад экономической активности в апреле приведет к закрытию многих небольших компаний.

Согласно опросам страховых компаний, две трети россиян (63,6%) заявляют, что у них вообще нет накоплений на случай потери работы, а большинство тех, у кого есть сбережения, полностью потратят их за два-шесть месяцев. -0-