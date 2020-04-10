Экономисты прогнозируют в США рекордный с 1940-х годов уровень безработицы

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в США во втором квартале 2020 года из-за экономических последствий пандемии возрастет до 12,6%, что станет самым высоким показателем с 1940-х годов. Такие прогнозы содержатся в ежемесячном опросе 69 экономистов, который провел Bloomberg.

По мнению экспертов, восстановление занятости населения в США после пандемии и снятия всех ограничительных мер будет медленным. Прогнозируется, что уровень безработицы будет постепенно снижаться после достижения пика во втором квартале, однако в последние три месяца 2020 года он опустится лишь до 8,1%. В 2022 году безработица в США в среднем составит 5,4%, до начала пандемии она была 3,5%.

Экономисты прогнозируют, что ВВП США с апреля по июнь упадет на 25% в годовом выражении. Эксперты полагают, что снижение ВВП будет расценено Национальным бюро экономических исследований как первая рецессия со времен кризиса 2007-2009 годов. Во второй половине этого года американская экономика будет демонстрировать рост, однако он не будет стремительным, считают аналитики. В итоге ВВП США в 2020 году снизится на 3,3%, в то время как общемировой ВВП упадет на 1,5%. По оценкам специалистов, экономический рост в США не вернется к уровню конца 2019 года до середины 2022-го.

Опрос Bloomberg проводился с 3 по 9 апреля. В этот же период был обнародован еженедельный отчет, который показал, что еще 6,6 млн американцев обратились за пособием по безработице. Таким образом, с середины марта запрос на такие пособия подали уже около 17 млн американцев (около 11% рабочей силы США).-0-