Экс-глава Еврокомиссии Романо Проди видит опасность в перманентности санкций

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции не приносят никакого результата, тогда как их перманентность вызывает опасения за будущее отношений РФ и ЕС. Об этом заявил во время видеовыступления на открывшемся сегодня XIII Евразийском экономическом форуме бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди, сообщает ТАСС.

"Санкционный режим наращивается. Я никогда не принимал санкции, всегда считал их бесполезными, но воспринимал как временное явление. Но сейчас они становятся постоянным элементом наших отношений. Это указывает на их безрезультатность, и я не вижу перспективы развития сотрудничества", - сказал Романо Проди.

По его мнению, необходим новый политический диалог. "Сейчас (между РФ и ЕС. - Прим. ТАСС) нет того диалога, который был несколько лет назад, и он не отражает ожидания тех лет. Я не возлагаю вину за это ни на одну из сторон, но констатирую неудовлетворительный результат", - указал Романо Проди.

XIII Евразийский экономический форум проходит в Вероне 22-23 октября. Организаторами форума традиционно выступают фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию". В работе форума участвуют российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.-0-