Экс-главе юстиции Монако предъявлено обвинение в коррупции

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшему главе Департамента юридических услуг Княжества Монако Филиппу Нармино предъявлены обвинения в коррупции в рамках дела российского бизнесмена владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева. Об этом сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на прокуратуру княжества.

Нармино обвинили в "пассивной и активной торговле влиянием и пассивной коррупции". Кроме того, ему вменяют в вину нарушение тайны следствия. Обвинения по этому делу предъявлены родственникам экс-главы судебного ведомства - его жене Кристине и сыну Антуану.

Дмитрий Рыболовлев был задержан правоохранительными органами княжества Монако 6 ноября утром. Тогда же у него на вилле La Belle Epoque провели обыск. По итогам допросов все фигуранты дела, в числе которых были жена и сын Нармино, 7 ноября были отпущены под юридический контроль.

Год назад из-за расследования этого дела в отставку ушел глава Департамента юридических услуг Монако Филипп Нармино, имевший большое влияние в политических кругах княжества. Пост министра юстиции Монако Филипп Нармино покинул 14 сентября 2017 года. О своем уходе он объявил через несколько часов после развернутой публикации газеты Le Monde, в которой утверждалось, что чиновник получал подарки от российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева и гостил в его швейцарской резиденции.-0-