Экс-главу Интерпола в Китае приговорили к 13,5 годам заключения

21 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Бывший глава Интерпола и вице-министр общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 годам лишения свободы за взятки.

Также Мэн Хунвэй был оштрафован на 2 млн юаней ($290 тыс.) в соответствии с приговором народного суда в Тяньцзине. Он признал себя виновным в суде и заявил, что апелляцию подавать не будет.

Расследование показало, что в период с 2005 по 2017 год Мэн Хунвэй использовал свои служебные полномочия для собственной выгоды, брал взятки, продвигал знакомых по службе. В приговоре говорится, что взятка составила более 14,46 млн юаней (около $2,1 млн).

Суд принял во внимание тот факт, что экс-глава предоставил дополнительную информацию о своих преступлениях, признал себя виновным и полностью раскаялся в содеянном. Отмечается, что часть незаконно полученных денег и имущества конфисковать так и не удалось.

Мэн Хунвэй занимал пост главы Интерпола с 2016 по 2018 годы. Он был арестован по обвинению в коррупции в октябре 2018 года.-0-