Экс-главу СНБ Армении задержали по обвинению в подготовке убийства Пашиняна

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в субботу задержала бывшего главу этого ведомства, руководителя партии "Родина" Артура Ванецяна по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом написала на своей странице в Facebook адвокат Ванецяна Лусине Саакян, сообщает ТАСС.

"Сегодня Артур Ванецян был приглашен в Следственный департамент СНБ и задержан. Власть инкриминировала ему лживые подозрения в узурпации власти и подготовке убийства Никола Пашиняна", - отметила она.-0-