Экс-канцлер ФРГ подверг критике попытки проводить международную политику посредством санкций

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост в 1998-2005 годах) подверг критике попытки проводить международную политику посредством санкций, сообщает ТАСС.

"Знаете, я подвергаю критике то, что пытаются проводить политику посредством санкций. Это еще никогда не работало, и тем более в отношении России", - заявил Герхард Шредер в опубликованном аудиоподкасте газеты Handelsblatt.

"Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было", - заметил экс-канцлер.

Отвечая на вопрос о перспективах реализации проекта "Северный поток - 2", Герхард Шредер высказал мнение, что газопровод будет достроен. Он полагает, что это в интересах Германии и всей Европы. "Увязывать это с какими-либо другими вопросами я считаю абсолютно ошибочным", - подчеркнул бывший канцлер Германии.-0-