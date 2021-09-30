Экс-министр соцполитики Украины заявил о максимальной за всю историю страны задолженности по зарплатам

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине зафиксирована максимальная за всю историю невыплата заработных плат. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-министр социальной политики страны Павел Розенко.

"У нас сегодня рекорд по невыплатам заработных плат за всю историю Украины - 4 млрд гривен задолженности. У нас военным 1,5 млрд гривен задолжали - людям, которые защищают нас и наш покой. Это какой цинизм нужно иметь, чтобы задолжать военным, которые стоят на линии фронта! То же самое на линии фронта и с медиками, сегодня там около 300 млн гривен задолженности по заработным платам", - сказал Павел Розенко.

Политик добавил, что сейчас уровень вакцинации населения в Украине остается низким, у простых граждан нет доступа к вакцинам. Кроме того, украинские власти не принимают достаточных мер для наращивания темпов вакцинации.-0-