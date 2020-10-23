Экс-премьер Италии сравнил вводящую санкции Европу со злобной старухой

23 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Бывший премьер-министр Италии Массимо д'Алема считает, что Европа, вводя санкции против различных стран, уподобляется злобной старухе. Такое сравнение он сделал, выступая сегодня на проходящем в итальянской Вероне 13-м Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА

Массимо д'Алема отметил, что по своим убеждениям он является противником новой холодной войны, стараясь внести свой вклад в построение более уравновешенного мира, построенного на диалоге и сотрудничестве. "Нет никаких сомнений, что перед вами не сторонник санкций, - подчеркнул бывший глава итальянского правительства. - Наоборот, я считаю, что выбор политики санкций является контрпродуктивным. Я обеспокоен за западный мир, который в данный момент со многих точек зрения представляется враждебным ко всему остальному миру. Он враждебен по отношению к России, по отношению к исламскому миру. Введены санкции против Ирана, Китая, других стран. Такое ощущение, что Европа (а это стареющий континент) переживает такую злобную старость по отношению ко всему остальному миру, и мне это не нравится. Я человек, который сам сейчас стареет спокойно, и хотел бы, чтобы Запад тоже старел без злобы на всех и вся".

Двухдневный форум в Вероне, несмотря на пандемию, собрал представителей государственных органов, руководителей крупных компаний, политических и общественных деятелей, дипломатов, экспертов, журналистов из стран Европы и Азии. Тем не менее в нынешнем году организаторы были вынуждены сократить число участников форума с традиционных 1,5 тыс. до 500 человек, поэтому некоторые из них выступают по видеосвязи. В числе спикеров заявлены экс-премьер-министр Италии Романо Проди, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, генеральный секретарь Центрально-Европейской инициативы Роберто Антонионе, министры здравоохранения России и Италии Михаил Мурашко и Роберто Сперанца, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, глава "Роснефти" Игорь Сечин, руководитель компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, глава французского концерна "Тоталь" Патрик Пуянне и многие другие.

Общей темой дискуссии стала новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Обсуждаются модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях. Участники форума пытаются найти предпосылки нового геополитического и социально-экономического порядка в условиях пандемии и структурного экономического кризиса. Отдельные сессии посвящены вопросам преодоления социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества, глобальной трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19, а также диалогу Европа-Евразия. Абсолютно новой темой нынешнего форума стали генетика и исследования генома и их вклад в медицину, сельское хозяйство, промышленность и энергетику.

Организаторами Евразийского экономического форума в Вероне выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум. БЕЛТА выступает в качестве информационного партнера веронского форума.-0-