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20 августа 2021, 10:05

Экс-премьер Украины заявил о научно-технической, социальной и культурной деградации страны

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина подходит к 30-летию независимости с неутешительными итогами, когда последние семь лет привели к научно-технической, социально-экономической и культурной деградации страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на мнение бывшего премьер-министра Украины (2010-2014 годы) Николая Азарова.

"К сожалению, праздновать абсолютно нечего. Государство превратилось в страну, которая находится под внешним управлением. Американцы установили свою марионеточную администрацию, которая руководит страной на всех абсолютно уровнях: на уровне государственного управления, судебной власти, правоохранительных органов. Все экономические решения принимаются под давлением МВФ", - заявил корреспонденту ТАСС Николай Азаров.

Экс-премьер отметил, что страна за три десятилетия пережила несколько этапов экономического развития. При этом за периодом подъема 2010-2013 годов последовал "жуткий спад экономики, который начался в 2013-2014 годах и продолжается до сих пор". "Налицо, - сказал он, - деградация научно-техническая, социально-экономическая, культурная".

Азаров привел некоторые сравнительные данные о социально-экономическом положении страны за 30 лет. "Сейчас Украина производит примерно 70% того, что производила в 1990 году. Это наихудший результат среди постсоветских стран, - отметил он. - Численность населения сократилась с 52 млн до 30 млн, снизилась средняя продолжительность жизни - до 63 лет у мужчин и до 73 лет у женщин".

Сегодня, по его словам, страна производит в три раза меньше электроэнергии, чем производила в 1990 году, выплавляет в три раза меньше стали. Критично изменилась структура экспорта: высокотехнологичное оборудование, составлявшее 22% объема продаж, теперь занимает не более 4%. "Из страны уехали, по разным оценкам, около 10 млн человек. Поэтому даже при нынешнем падении промышленности на Украине ощущается дефицит рабочей силы", - сказал он.

Не видно успехов и во внешнеполитической деятельности нынешнего руководства страны, считает бывший глава правительства. Официальный Киев поставил цель вступить в НАТО и ЕС, но его "ни туда, ни туда не принимают".

Азаров отдельно остановился на морально-политическом климате в государстве, которое, по его словам, "создается по лекалам западных спецслужб как "Антироссия". "Выстраивается модель такой страны, где население должно ненавидеть Россию, стремиться воевать с ней. В Украину приглашаются страны НАТО для проведения учений, размещения баз противоракетной обороны, над территорией страны проводятся маневры с отработкой бомбометаний по России", - перечислил он.

"Нельзя не сказать и о том, - продолжил экс-премьер, - что внутри страны осуществляется практически политика этноцида русского населения, когда официально, на законодательном уровне запрещается русский язык, а его использование в сфере быта и торговли наказывается штрафами". "Все это ведет к деградации морально-политической, социально-экономической, какой угодно", - подытожил Азаров.-0-

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